تدشين توزيع دفعة من المساعدات الطبية الصينية على مستشفيات حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل وزارة الصحة المساعد لوزارة الصحة العامة والسكان، الدكتور، حسين العوش ومعه مدير عام مكتب الصحة بساحل حضرموت الدكتور محمد الجمحي، اليوم توزيع دفعة من المساعدات الطبية التي قدمتها الصين لبلادنا على المستشفيات والمراكز الصحية في حضرموت .



وتتضمن دفعة المساعدات 14 صنفاً من التجهيزات الطبية الخاصة بأقسام الترقيد والطوارئ، والأشعة، إضافة الى أسرّة لقسمي النساء والولادة، ومعدات الأسرة، وأجهزة لتخطيط القلب، وكراسي كهربائية متحركة، ومعدات لتأثيث بعض المستشفيات.

وثمّن الوكيل المساعد لوزارة الصحة دعم الحكومة والشعب الصيني الصديق لبلادنا في ظل الظروف التي تمر بها بلادنا .. لافتاً إلى أن هذه المساعدات ستعمل على تحسين الخدمات في القطاع الصحي وسيتم توزيعها على مختلف المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظات المستهدفة .