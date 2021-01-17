شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأجهزة الأمنية بتعز تضبط عصابة تتاجر بالقطع الأثرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز، اليوم الاحد، عصابة بحوزتها سيوف أثرية في احد محلات الفضيات بالمدينة القديمة.



وأوضح مصدر أمني وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أنه تم متابعة اثنين من المتهمين بالمتاجرة بالقطع الاثرية من قبل أفراد الأمن بالمدينة القديمة و بعد عملية رصد دقيقة تم ضبطهما وهما يحاولان بيع سيوف أثرية لاحد محلات الفضيات القديمة وإحالتهم للتحقيق وتحريز المضبوطات بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة للأثار والمتاحف والمخطوطات.