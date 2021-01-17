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الأجهزة الأمنية بتعز تضبط عصابة تتاجر بالقطع الأثرية

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز، اليوم الاحد، عصابة بحوزتها سيوف أثرية في احد محلات الفضيات بالمدينة القديمة.

وأوضح مصدر أمني وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أنه تم متابعة اثنين من المتهمين بالمتاجرة بالقطع الاثرية من قبل أفراد الأمن بالمدينة القديمة و بعد عملية رصد دقيقة تم ضبطهما وهما يحاولان بيع سيوف أثرية لاحد محلات الفضيات القديمة وإحالتهم للتحقيق وتحريز المضبوطات بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة للأثار والمتاحف والمخطوطات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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