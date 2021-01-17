تنظيم ورشة عمل بمديرية تريم حول واقع الرياضة وأثرها الاجتماعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

نظمت السلطة المحلية بمديرية تريم محافظة حضرموت ،اليوم، ورشة عمل حول واقع الرياضة وأثرها الاجتماع.



وقدّم في الورشة التي حضرها وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، 7 أوراق عمل والتي تحدثت عن تاريخ الرياضة في تريم، والرياضي ودوره في المجتمع، وطموح الرياضة، والتحديات التي تواجه الرياضة، وأساليب تأثير المدرب على الرياضيين، والمعوقات والتحديات التي تواجه المدرب الرياضي، وتوطيد الرياضة بالمجتمع.

وفي افتتاحية الورشة التي احتضنتها قاعة إدارة التربية والتعليم بمديرية تريم، أشار وكيل محافظة حضرموت لشئون الشباب فهمي باضاوي الى أهمية الورشة في التباحث والمناقشة في شئون الرياضية..مؤكدا بأن السلطة المحلية بالمحافظة أولت الشباب والرياضة اهمية كبيرة من خلال الدعم للأندية والاتحادات الرياضية والمبدعين من الشباب..مشيرا الى أن عام 2021م سيشهد الكثير الدعم وابرزها استكمال عملية المواصلات للأندية بالمحافظة .

وأثريت الورشة التي حضرها مستشار وزارة الشباب والرياضة بوادي وصحراء حضرموت علي باشعيب ورئيس فرع الاتحاد اليمني لكرة القدم بوادي حضرموت والصحراء سعيد بايمين ورؤساء الاندية الرياضية والمدربين الوطنيين وعدد من القيادات والشخصيات الرياضية والإعلامية والتربوية بالمداخلات والمقترحات والملاحظات بما يسهم في الرقي بالواقع الرياضي للإسهام في الأثر المنشود لدور الرياضة وأثرها في المجتمع.