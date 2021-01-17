محافظ الحديدة يضع حجر الاساس لمشروع"بسمة أمل" السكني بالخوخة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

وضع محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، اليوم، حجر الاساس لمشروع بناء قرية "بسمة أمل " النموذجية السكنية للنازحين بمديرية الخوخة بتمويل من الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير وتنفيذ مؤسسة التواصل للتنمية الانسانية.



وأكد المحافظ، أهمية المشروع في تحسين حياة النازحين، حيث يستهدف تسكين الفئات الاكثر احتياجا من الارامل والأيتام والفئات الضعيفة، ويستفيد منه 500 فرد..مثمناً الدعم السخي لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا ومايقدمون من مشاريع خدمية وتنموية لليمن.

ومن جهته اوضح رئيس قطاع المشاريع بمؤسسة التواصل الدكتور عماد عبدالرحيم، ان المشروع يتكون من 60 منزل ومركز صحي متكامل وخدمات عامة ومدرسة، إضافة إلى مسجد وبئر وخزان مياه ومخبز يدوي يستفيد منه 500 فرد يوميا.