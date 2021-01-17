شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة يبحث مع السفير الهولندي جملة من القضايا الصحية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح مع سفير مملكة هولندا لدي بلادنا بيتر ديك، عبر تقنية الإتصال المرئي، اليوم الأحد، القضايا المتصلة بالشأن الصحي والتدخلات الهولندية في القطاع الصحي .



وخلال اللقاء، اثنى وزير الصحة على اسهامات مملكة هولندا الصديقه ودعمها لبلادنا في مختلف المجالات ومنها القطاع الصحي .. مؤكدا حرص بلادنا على تذليل كافة الصعاب التي تعترض سير عمل الطواقم الهولندية.

بدوره، ادان السفير الهولندي، الحادث الاجرامي الذي استهدف الحكومة في مطار عدن .. مؤكدا اهتمام بلاده بدعم القطاع الصحي في اليمن .