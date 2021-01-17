نائب الرئيس يعزي في وفاة الكابتن طيار دحان عبدالله الصعر

وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وأقاربه وكافة آل الصعر، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة إلى اللواء عبدالرحمن الصعر محافظ محافظة عمران وإلى حمود دحان الصعر وإخوانه، في وفاة الكابتن طيار دحان عبدالله الصعر، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني في مجال الطيران المدني باعتباره أحد الكفاءات والكوادر الوطنية.

محمد يوسف

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