نائب وزير التخطيط يناقش تنفيذ مشاريع منظمتي ادرا واللوثرية خلال عام 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، اليوم، خلال لقائين منفصلين مع ممثلي منظمتي ادرا واللوثرية، مشاريع المنظمتين بعدد من المجالات المختلفة خلال المرحلة المقبلة من العام الجاري 2021م.



وتطرق لقاء نائب وزير التخطيط مع ممثلي منظمة ادرا، إلى استعداد المنظمة لتنفيذ مشروع دعم مستشفيات منطقة الملاح بمحافظة لحج ومديرية جعار في محافظة أبين بكافة المستلزمات من أدوية ومعدات طبية وميزانية تشغيلية.

فيما تناول لقاء الدكتور باصهيب مع ممثلي منظمة اللوثرية، مشروع دعم إعادة زراعة وإنتاج البُن اليمني للمساهمة بعودته تدريجيا إلى مكانته الطبيعية كأحد أفضل أنواع البُن على المستوى العالمي ودعم العمالة اليمنية في مجال زراعة البُن.

وجدد نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، التأكيد على أهمية مشاريع المنظمتين بمختلف المجالات، وكذا استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات وفقا للوائح والقوانين السارية من أجل تنفيذ المشاريع بالشكل المطلوب لخدمة مختلف الشرائح المجتمعية المستفيدة من تنفيذ مشاريع الشركاء والمانحين الدوليين.