المنطقة العسكرية الأولى تدشن عامها التدريبي بعرض عسكري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن قائد المنطقة العسكرية الأولى، قائد اللواء 37 مدرع اللواء الركن صالح طيمس، اليوم الأحد، بمدينة سيئون محافظة حضرموت، المرحلة الأولى للعام التدريبي والعملياتي والقتالي والإعداد المعنوي 2021م.



وأكد رئيس عمليات المنطقة العسكرية الأولى العميد الركن محمد المهشمي أن منتسبي المنطقة العسكرية الأولى، والوحدات الأمنية بالوادي والصحراء جعلوا من وادي حضرموت نموذجاً للأمن والسلام وقبلة للمحبة والتعايش..مستعرضاً عدداً من المهام التي نفذتها المنطقة منها تنفيذ حملات إغلاق المدن استجابة لحالة الطوارئ للحد من تفشي كورونا ومداهمة أوكار الإرهاب والتخريب، وضبط الحالة الأمنية.

وشهد حفل التدشين بحضور مدير عام الأمن والشرطة بالوادي والصحراء العميد مبارك العوبثاني، عدداً من الكلمات المعبرة، وعرضاً عسكرياً، نفذته وحدات عسكرية رمزية، من قيادة المنطقة العسكرية الأولى والوحدات الأمنية، عكس مدى استفادة الأفراد والضباط من عملية التأهيل، وعبرت عن جاهزيتهم القتالية والمعنوية، لتنفيذ المهام والبرامج خلال العام التدريبي والقتالي والمعنوي الجديد.

وفي ختام الحفل قامت قيادة المنطقة بتكريم الضباط المبرزين في الدورة التدريبية للضباط، الحائزين على ترقيات من مختلف الوحدات والألوية العسكرية.