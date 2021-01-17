مدرسة بازرعة بعدن تقيم حفل تكريم للطالبات المتفوقات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

الخليج 365 - متابعات

اقيم صباح اليوم بمدرسة بازرعة الأساسية بمديرية صيرة بالعاصمة عدن، حفل تكريم الطالبات الأوائل والمتفوقات في نتيجة الفصل الأول من العام الدراسي (2020-2021).



وأشاد مدير عام صيرة إبراهيم منيعم بجهود ادارة مدرسة بازرعة واعضاء هيئة التدريس على اهتمامهم بتعليم وتربية طالبات المدرسة والتي اثمرت جهودهم في مستوى التحصيل العلمي مهنئا الطالبات الاوائل بهذا التكريم متمنيا لبناته الطالبات المزيد من النجاح والتفوق العلمي .

من جانبها رحبت مديرة مدرسة بازرعة الاساسية للبنات الاستاذة أمة السلام ناجي أحمد بالضيوف واولياء أمور وامهات الطالبات .. مهنئة التلميذات على النجاح ومتمنيةلهن مزيدا من التألق والابداع.

حضر الاحتفال مسؤولين من مكتب التربية والتعليم ووكيلات المدرسة، واعضاء هيئة التدريس واللجنة المنظمة، وأمهات وأولياء أمور الطالبات