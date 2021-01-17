شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلي الجوف يناقش ممارسات الميليشيات بحق التعليم وأوضاع النازحين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقشت السلطة المحلية بمحافظة الجوف، في إجتماعها الدوري اليوم، برئاسة وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي عدد من القضايا المتعلقة بممارسات مليشيا الحوثي بحق التعليم واوضاع النازحين. واستمع الاجتماع الذي حضره ضم مدراء عموم المديريات وقيادة المكتب التنفيذي إلى تقارير عن اوضاع التعليم والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين. واستنكر الإجتماع ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية بحق التعليم ومحاولتها تكريس الأفكار العنصرية والسلالية .. داعياً في الوقت نفسه المنظمات الدولية إلى الإهتمام بأوضاع النازحين من خلال توفير الاحتياجات الإغاثية والإيوائية .

