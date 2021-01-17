شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يطمئن على صحة وكيل أول محافظة تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، اتصالا هاتفيا بالدكتور عبدالقوي علي المخلافي وكيل أول محافظة تعز، وذلك للاطمئنان على صحته بعد إجراء عملية جراحية ناجحة.



وتمنى نائب الرئيس، للدكتور المخلافي الصحة والسلامة والشفاء العاجل، للاضطلاع بمهامه وواجباته المحافظة.

من جانبه، عبر وكيل المحافظة عن تقديره للاهتمام نائب رئيس الجمهورية ولفتته النبيلة، سائلاً الله له دوام الصحة والعافية والتوفيق في مهامه الوطنية.