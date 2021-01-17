أعضاء مجلس الشورى يؤيدون قرار الرئيس هادي بتعيين رئيساً ونواب للمجلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

رفع أعضاء مجلس الشورى برقية إلى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، أكدوا فيها تأييدهم وتهنئتهم بقراره الحكيم الذي قضى بتعيين رئيس ونواب للمجلس.



فيما يلي نص البرقية :

فخامة الأخ المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية حفظه الله

بعد التحية والتقدير

يسر أعضاء مجلس الشورى أن يرفعوا لكم برقية تأييد وتهنئه بقراركم الحكيم المتمثل في تعيين كلا من الاخوة :

1- احمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى

2- الاستاذ عبدالله ابو الغيث نائبا اول لرئيس مجلس الشورى

3- المهندس وحي طه جعفر امان نائبا ثاني لرئيس مجلس الشورى

وحرصا من مجلس الشورى يأتي تأييد القرار في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها والوطن وردا على بعض المتربصين بقرارات فخامة الأخ رئيس الجمهورية والتي مارس من خلالها حقه الدستوري وبحسب مقتضيات المرحله والظروف الراهنة سواء كانوا جماعات او هيئات او أفراد، وأننا إذ نؤيد هذا القرار المبارك والموفق الذي يصب في مصلحة الوطن والدولة الاتحادية وسيادتها .

ومن خلال هذه البرقية فإن أعضاء المجلس يسرهم أن يعبروا للاخوة رئيس مجلس الشورى ونائبيه عن أطيب التهاني بمناسبة تعيينهم ونيلهم ثقة القيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية حفظه الله .

وان أعضاء المجلس إذ يهنئونكم بمناسبة التعيين، إنما يعبرون لكم عن دعمهم و وقوفهم إلى جانبكم في تفعيل دور المجلس في هذه المرحلة المفصلية التي يمر بها الوطن على المستوى العربي والإقليمي والدولي ليستعيد المجلس مكانته ودوره الفاعل في الدفاع عن قضايا الوطن و الذود عن نظامه الجمهوري، راجين من الله تعالى أن يسدد على طريق الخير خُطاكم ويوفقكم إلى ما يحب ويرضى .

وتقبلوا خالص التحية والتقدير.