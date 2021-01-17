شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مسام" ينتزع 1.500 لغماً خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 1.500 لغماً خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري 2021م زرعتها المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً في عدد من المحافظات.



واوضح المركز في بيان له، ان الالغام التي انتزعها بينها 22 لغماً مضادة للأفراد، و107 ألغام مضادة للدبابات، و1.367 ذخيرة غير متفجرة، و4 عبوات ناسفة..مشيراً الى ان إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 211.572 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن، راح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء في مختلف الأعمار.