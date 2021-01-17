رئيس هيئة الأركان العامة يتفقد أبطال الجيش الوطني في جبهة المشجح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

تفقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، اليوم الأحد، أبطال الجيش الوطني في جبهة المشجح غربي محافظة مأرب.



وخلال الزيارة التي رافقه فيها قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابة، نقل الفريق الركن صغير عزيز تحيات وتقدير القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي لأبطال الجيش الوطني نظير ما يحققوه من تضحيات وبطولات في جبهات القتال ضد المليشيات الكهنوتية المدعومة ايرانيا.

وثمن رئيس هيئة الأركان العامة، الجهود المبذولة من قبل أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مواجهة المشروع الكهنوتي الايراني..مشدداً على ضرورة مضاعفة هذه الجهود حتى تحرير كافة ربوع الوطن.

واشاد رئيس هيئة الأركان العامة بالدعم الكبير الذي يقوم به تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية للجيش الوطني في مختلف الجوانب والاصعدة.