محافظ ابين يناقش مع المستثمرين الفرص المتاحة في مجالات المحاجر والإسمنت وصناعة الألبان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

ناقش محافظ ابين اللواء الركن ابو بكر حسين سالم، اليوم الأحد، مع عدد من المستثمرين، الفرص الإستثمارية المتاحة في مجالات المحاجر والاسمنت وصناعة الألبان وغيرها من الفرص الإستثمارية.



وفي اللقاء، الذي حضره مدير عام الاستثمار عبد المجيد الصلاحي ومدير عام فرع الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني المهندس عقيل احمد عقيل، أكد محافظ ابين أن المحافظة واعدة بكافة انواع الاستثمار الصناعي والزراعي والسمكي والسياحي بما تحمله هذه الارض في باطنها وفي جبالها وفي بحرها وبرها من خيرات شتى .. داعيا جميع المستثمرين إلى المساهمة في دفع عجلة التنمية من خلال إقامة المشاريع الإستثمارية التي ستنعش الحركة الإقتصادية في المدينة .

إلى ذلك، تفقد محافظ أبين سير العمل في مكتب الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني، واستمع من العاملين ومدير عام الفرع إلى شرح حول الجهود الجارية من أجل تطوير وتحسين مختلف الانشطة التي يقوم بها المكتب .