اجتماع برئاسة وكيل وزارة الادارة المحلية يناقش خطة واولويات عمل الوزارة للعام 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع عقد، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الرقابة المالية المحلية والتمويل عوض مشبح، خطة وأولويات الوزارة للعام الجاري 2021م ضمن البرنامج العام للحكومة.



وفي الاجتماع الذي ضم فريق الوزارة وعدد من مدراء وموظفي الوزراة بحضور الوكيل المساعد لقطاع الرقابة المالية والتمويل عبدالغفار العيسائي، أكد مشبح على أهمية التهيئة لتوزيع الموارد العامة المشتركة للوحدات الإدارية على مستوى السلطات المحلية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 11 للعام 2020م.

وشدد وكيل وزارة الادارة المحلية، على مضاعفة الجهود لمتابعة حشد الموارد المحلية والمشتركة ومتابعة الصناديق والجهات الايرادية في إطار الارتقاء بموارد الدولة وتعزز المشاركة المجتمعية في التنمية المحلية لتوفير الخدمات والمتطلبات الأساسية للمواطنين.

وحث مشبح، فريق الوزارة على أهمية الإنجاز والتقييم للتقارير المرفوعة من قبل المحافظات والمتعلقة بمخرجات أجهزة السلطة المحلية وتحصيل الموارد المحلية والمشتركة للوحدات الإدارية من المحافظات والمديريات وفقاً لقانون السلطة المحلية رقم 4 للعام 2000م ولائحته التنفيذية.