شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير التخطيط يناقش مع وكيل محافظة عدن تنفيذ مشاريع مختلفة بتمويل دولي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع المهندس غسان الزامكي، تنفيذ مشاريع مختلفة ضمن برامج الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية العاملة في اليمن.



وأكد وزير التخطيط باذيب، حرص الوزارة على متابعة الشركاء والمانحين الدوليين بخصوص تنفيذ المشاريع في مختلف مجالات وقطاعات الحياة وخصوصا التنموية التي تعود بالنفع والفائدة على مختلف فئات وشرائح المجتمع.

ولفت إلى أن قيادتي وزارة التخطيط والسلطة المحلية في محافظة عدن تعملان بتوجه ونسق واحد لتحقيق النجاح المنشود في المرحلتين الراهنة والقادمة بموجب توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وتوجهات الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، من أجل تحسين الأوضاع العامة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.