شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس الشورى يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس البرلمان العربي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تلقى رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر اتصالاً هاتفياً من أخيه عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، هنّأه وبارك له تعيينه رئيساً لمجلس الشورى.



وخلال الاتصال أكد رئيس البرلمان العربي على التطلع الى تعاون مع مجلس الشورى اليمني في العمل البرلماني المشترك.. مجدداً تأكيد البرلمان العربي دعم الشرعية اليمنية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ودعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الجمهورية اليمنية.

من جانبه عبر الدكتور بن دغر رئيس مجلس الشورى عن شكره لرئيس البرلمان العربي عادل العسومي على التهنئة، مشيداً بمواقف البرلمان العربي إزاء اليمن في أزمته الراهنة، وحرص البرلمانيين العرب على وحدته وأمنه وسيادته واستقراره.. مؤكدًا على أهمية العمل المشترك بين المجلسين.