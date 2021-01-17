تدشين دورة تدريبية في مجال العلاقات العامة والإعلام لمنتسبي شرطة البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن بمدينة مأرب، اليوم، دورة تدريبية في مجال العلاقات العامة والإعلام الامني لـ 20 ضابط وصف ضابط من منتسبي الشرطة في محافظة البيضاء.



وتهدف الدورة التي تستمر 5 ايام، الى اكساب العاملين في مجال الإعلام والعلاقات العامة في شرطة محافظة البيضاء، مهارات ومفاهيم في مجال الإعلام الأمني والعلاقات العامة ورفع مستوى قدراتهم المهنية بما يمكنهم من القيام بمهامهم على اكمل وجه.

وفي الافتتاح، أوضح مدير عام شرطة محافظة البيضاء العميد أحمد الحداد، ان الدورة هي تدشين للمرحلة الأولى من العام التدريبي 2021م لشرطة محافظة البيضاء وسيتبعها دورات اخرى في كافة المجالات الأمنية.. مؤكداً أهمية دور الاعلام الامني في التوعية الامنية وتفعيل قنوات التواصل والتنسيق بين الاجهزة الامنية وافراد المجتمع والتصدي للشائعات والاكاذيب الذي تروج لها وسائل اعلام مليشيات الحوثية الانقلابية.