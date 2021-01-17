وزير الخدمة المدنية يناقش مع شركة بترومسيلة سبل تفعيل الانظمة التأمينية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الدكتور عبدالناصر الوالي، اليوم، مع قيادة شركة بترو مسيلة، اوجه التنسيق والتعاون المشترك بين المؤسسة والشركة وسبل تفعيل العمل بالانظمة التأمينية بين الجانبين.



واستعرض الاجتماع ،بحضور وكيل وزارة الخدمة المدنية عدنان عبد الجبار ورئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أحمد صالح سيف، جملة من المواضيع المرتبطة بالاستحقاقات المبرمة خلال الفترة السابقة وامكانية توريد الاشتراكات التأمينية النقدية من الشركة للمؤسسة الى البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن وكذا تعزيز التفاهمات المتعلقة من الفائدة من الخدمات والانظمة التأمينية لضمان وحماية حقوق العاملين في الشركة والسبل الكفيلة لمعالجة مسائل الغرامات المفروضة وفق قانون التأمينات.

واشار الدكتور الوالي، الى الخطوات الرائدة التي توصلت اليه شركة بترومسيلة في مسيرة النهضة التنموي خلال السنوات الماضية كأحدى اهم المنشأت النفطية في دعم اقتصاد البلاد..مستعرضاً طبيعة العلاقة التشاركية بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركائه الفاعلين بالقطاع الخاص في معالجة قضايا وحقوق العاملين والجهود المقدمة في هذا الجانب في سبيل خدمة المؤمن عليهم والوفاء بالتزاماتها تجاههم.

واكد الوزير الوالي، حرص مجلس إدارة المؤسسة على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الشركات والمؤسسات ذات الصلة المباشرة بنشاطه وتقديم التسهيلات الممكنة لهم ومراعاة الاوضاع التي تمر بها نتيجة التأخير في تسديد الاشتراك الواجبة عليهم عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها حل هذه الاشكاليات بطرق مدروسة بما لا يتعارض مع القانون.

و ثمنت قيادات بترومسلة ، بالدور المتميز التي قامت بها المؤسسة في ظروف استثنائية واستمرار نشاطها وبرامجها في خدمة المستفيدين منها من المؤمن عليهم في مختلف القطاعات والمجالات..مبديين استعداد الشركة بتوريد الاشتراكات التأمينية للعاملين لديها حسب ما تم الاتفاق عليه.