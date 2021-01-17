محافظ المهرة يطلع على اوضاع واحتياجات عدد من المرافق الامنية والخدمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، اليوم الأحد، على اوضاع واحتياجات القوات البحرية وخفر السواحل بالمحافظة وجهودها في تعزيز الأمن وضبط السواحل ومكافحة التهريب.



وأشاد المحافظ بن ياسر، خلال لقائه قائد قطاع القوات البحرية بالمحافظة العميد الركن سعيد مسيبع، وقائد خفر السواحل العميد الركن محمد الحمادي ، بجهود واداء القوات البحرية وخفر السواحل في ضبط سفن التهريب وحماية المياه والسواحل اليمنية..مشددا على ضرورة تكثيف الجهود ورفع الجاهزية واليقظة لتأمين السواحل وضبط ومكافحة عمليات التهريب..مؤكداً حرص السلطة المحلية على تقديم المساندة والدعم للقوات البحرية وخفر السواحل وفق إمكانياتها المتاحة.

كما اطلع محافظ المهرة، على أوضاع واحتياجات قوات الشرطة الجوية بمطار الغيضة الدولي وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار.

وثمن المحافظ خلال لقائه ، قائد الشرطة الجوية بمطار الغيضة المقدم مراد عوض، ورئيس عمليات القاعدة الجوية بمطار الغيضة العقيد الركن رعفيت، جهود الشرطة المبذولة في هذه المرحلة الراهنة..مؤكداً أن السلطة المحلية ستعمل وفق إمكانياتها على تذليل الصعوبات والعوائق وتقديم الاحتياجات اللازمة.

واطلع محافظ المهرة، ومعه الامين العام للمجلس المحلي بالمحافظة سالم نيمر، على مشاريع وأنشطة مكتب الزراعة والري بالمحافظة للعام المنصرم 2020 وخططه المستقبلية للعام الجاري2021م.

واستعرض مدير مكتب الزراعة، مقترحات وخطط المكتب للعام الجاري 2021م لتطوير القطاع الزراعي وتقديم التسهيلات للمزارعين.

وشدد المحافظ، على اهمية تقديم المزيد من الانجازات والمشاريع لإنعاش القطاع الزراعي بالمحافظة.

وناقش محافظ محافظة المهرة، مع مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة عبدالله خودم، تسوير أراضي المناطق الصناعة التابعة للمكتب بالمحافظة..موجهاً بإحالة موضوع تسوير المناطق الصناعية إلى مكتب أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة، للدراسة وإدراجه ضمن خطة الموازنة للعام الحالي.

كما اطلع محافظ المهرة، على اوضاع مديرية منعر واحتياجاتها من الخدمات والمشاريع التنموية.