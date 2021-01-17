وزير المياه يبحث مع الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إستراتيجية النهوض بقطاع المياه والبيئة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة - القائم بأعمال المنسق العام للشؤون الإنسانية في اليمن اوكي لوتسما، تعزيز أوجه التعاون الثنائي وآليات التنسيق المشترك بخصوص العمل وفقا لإستراتيجية عامة من أجل النهوض بقطاع المياه والبيئة والمؤسسات التابعة له.



كما تطرق اللقاء إلى خطط وبرامج وأهداف وزارة المياه والهيئة العامة للبيئة في عدد من محافظات الجمهورية، واستخدامات المياه والطاقة المتجددة (الشمسية) في مجال إمدادات مياه الشرب، وكيفية الاستغلال الأمثل للمياه في الأغراض الزراعية والمنازل، والصعوبات التي تواجه قطاع المياه من شحة موارد المياه وضعف البنية المؤسسية.

واستعرض الوزير الشرجبي، التحديات التي تواجه اليمن في مختلف مجالات وقطاعات الحياة ومنها قطاع المياه الذي سجل تراجع نحو 50% من قدراته بسبب أوضاع وتداعيات الحرب .. مشددا على أهمية إعداد دراسات حول استخدامات المياه والآثار السلبية لاستخدامات الطاقة الشمسية في مجال الزراعة .. لافتا إلى استهلاك الزراعة ما يقارب من 90% من المياه المتاحة في اليمن.

وأكد على ضرورة تعزيز التعاون بين الوزارة والبرنامج الإنمائي الأممي في جوانب إعادة المؤسسات التابعة لوزارة المياه إلى أوضاعها السابقة وتعزيز الموارد المائية وتقديم الخدمات للمواطنين والاستفادة من تجارب البرامج الناجحة في مجال المياه بعدد من محافظات الجمهورية وخصوصا في عدن وحضرموت والاهتمام باستعادة أنظمة الرصد للأحواض وبرامج حماية البيئة.

كما تطرق وزير المياه، إلى تداعيات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي أثناء وصول الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك .. مجددا التأكيد على عزم الحكومة البقاء في عدن وممارسة مهامها على أكمل وجه .. مؤكدا ضرورة أن يكون للشركاء الدوليين والمنظمات العاملة في اليمن موقف واضح من ذلك الهجوم الإرهابي.

من جانبه أكد المسؤول الأممي لوتسما، تطلعه إلى العمل المشترك في مجالات التنمية وقطاع المياه والبيئة .. منوها بأهمية وجود وبقاء الحكومة في عدن للمساهمة في تواجد الشركاء الدوليين وتعزيز الأنشطة التنموية المختلفة.

حضر اللقاء مستشار وزير المياه والبيئة المهندس نجيب محمد، ومديرة الوحدة التنفيذية لمشاريع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية أروى حمادي، ورئيس الهيئة العامة للموارد المائية خالد بلعيد، ومستشار رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة عبدالحكيم راجح، ومديرة مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في عدن سلمى الحاج، ونائبها لشؤون المشاريع وليد باهارون وعدد من المعنيين في الوزارة.