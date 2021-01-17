محافظ تعز يدشن العمل في مشروعي المياه بمديرية المعافر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم، العمل في مشروعي مياه المشاولة العليا والسواء في مديرية المعافر.



و أكد المحافظ، أن مشروع مياه المشاولة العليا وكذلك مشروع مياه السواء و البدء بعملية الضخ من الآبار الارتوازية يعد انجازاً مهماً في مراحله الاولى ويؤكد الاستمرار في انجاز مشاريع مياه جديدة للمناطق التي تفتقد للماء..مشيراً الى 20 نسمة يستفيدون من مشروع مياه المشاولة.

كما اطلع المحافظ ومعه مدير المديرية عادل المشمر، على أعمال الصيانة في عدد من مشاريع المياه التي تم تأهيلها وصيانة غرف الضخ والخزانات فيها بحيث تعمل بمنظومة الطاقة الشمسية كمرحلة ثانية بتكلفة اجمالية تبلغ 110 الف دولار بتمويل منظمة الهجرة الدولية بالاضافة الى ترميم شبكة المياه بطول 1700متر و أخرى 1200 متر، و 700 متر باقطار مختلفة بالمشاولة بتمويل من منظمة اكسفام.

وعبر المحافظ شمسان، عن شكره للمنظمات العاملة في مختلف مديريات الحجرية والمدينة..معتبرا أن هذه التدخلات تلبي احتياجات المواطنين الخدمية والتنموية..مؤكداً حرص السلطة المحلية على تقديم كافة الاجراءات للمنظمات الفاعلة في خدمة أبناء المحافظة.