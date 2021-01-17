بدء دورة التخطيط والمتابعة السحابية بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

الخليج 365 - سيئون

بدأت بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، دورة التخطيط والمتابعة السحابية التي نظمها مكتب شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية بوادي حضرموت وبرعاية مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت والصحراء.



وتهدف الدورة، الى اكساب 25 من المؤسسات والجمعيات الأعضاء بالشبكة مهارات في وظائف الإدارة الخمس (التخطيط والتنظيم والرقابة والمتابعة والتوجيه) وكذا التحول الرقمي الذي يعتبر تحول مستمر تقوم به المنظمة للتكيف مع متطلبات عملائها من خلال الاستفادة من البرامج الحاسوبية المتطورة ، إضافة الى تطبيقات عملية التخطيط والمتابعة السحابية .

واوضح مدير ادارة العلاقات العامة بمكتب الشبكة علي بامعبد، أن الدورة تهدف الى تشجيع المنظمات الى التحول التقني وتسهيل مفاهيم الإدارة السحابية واكتساب المشاركين مهارات التخطيط والمتابعة عبر التطبيقات السحابية..داعيا المشاركة الى نقل تلك المعارف إلى زملائهم العاملين بالمنظمات وتطبيقها في واقعهم للارتقاء بأداء المؤسسات نحو الأفضل.