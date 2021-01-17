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الهلال الأحمر الإماراتي يغيث 5 آلاف من سكان حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

استفاد نحو خمسة آلاف من سكان مديرية المكلا في محافظة حضرموت، من المساعدات التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والتي تستهدف الأسر الأكثر احتياجاً. ووزّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات إغاثية على سكان أحياء البركة وأنور بدر وحي مرجان بمنطقة باجعمان، بمديرية المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، شملت 984 سلة غذائية، تزن 42 طناً و115 كيلوغراماً، استفاد منها أربعة آلاف و920 فرداً، من الأسر الأكثر احتياجاً.

 

بدورهم، ثمّن أهالي أهالي المديرية، جهود دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر أذرعها الإنسانية، في التخفيف من معاناتهم بمختلف المجالات. إلى ذلك، أعرب مسؤولو هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عن حرصهم على استمرار الجهود الإنسانية، للوصول إلى الأسر الأكثر احتياجاً.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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