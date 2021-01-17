مدير الهيئة العامة للآثار والمتاحف بحضرموت يعلن اكتشاف مقبرة أثرية بمديرية دوعن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اعلن مدير الهيئة العامة للآثار والمتاحف بساحل حضرموت رياض أحمد باكرمو ، عن اكتشاف مقبرة أثرية بمديرية دوعن تعود عمرها 2500 عام.



وقال باكرموم في تصريحات وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) " تلقت الهيئة بلاغ بظهور مغارات اثناء عملية شق لاحد الجبال في منطقة المشهد القريبة من مدينة ربيون ومدينة الهجرين التاريخية بمديرية دوعن ،وتم أيقاف عملية الشق بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية بالمديرية حتى يتم استكمال الدراسات والمسح للموقع ومعرفة المزيد من هذه الاثار".

وأضاف باكرموم"نفذنا نزول ميداني بمعية مدير عام الهيئة بوادي حضرموت الدكتور حسين العيدروس لمعاينة الموقع والتي كشفت لنا بشكل أولى عن وجود مقابر تعود لمملكة حضرموت القديمة".

وثمن مدير الهيئة العامة للآثار والمتاحف بساحل حضرموت، تعاون السلطة المحلية بمديرية دوعن ممثلة بالمدير العام سالم أحمد بانخر وآهالي المنطقة ودعوة الهيئة لإيقاف العمل بما يسهم في الحفاظ على ممورث وتاريخ حضرموت العريق.