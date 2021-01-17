تكريم الكوادر الطبية في مراكز العزل لمواجهة كورونا بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

كرمت مؤسسة بن حبريش للتنمية، اليوم، بمدينة سيئون محافظة حضرموت، الكوادر الطبية العاملة في مراكز العزل لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مديريات وادي حضرموت.



وأشاد وكيل المحافظة المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، بالمبادرة التي أسهمت في تحفيز وتكريم الأطقم الطبية وفاء وعرفانا بدورها الإيجابي المشرف خلال هذه الجائحة.

من جهتها أوضحت المدير التنفيذي لمؤسسة بن حبريش عبير بن غودل، أن الأطقم الطبية يستحقون التكريم نظير جهودهم الكبيرة، ومساهمة من المؤسسة لتحفيزهم على المزيد من العطاء والتميز في أداء مهامهم الإنسانية النبيلة.