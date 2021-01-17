التميمي يطلع على سير الاختبارات النصفية بكلية المجتمع بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

الخليج 365 - سيئون

اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، اليوم، على سير الاختبارات النصفية للعام الدراسي 2020- 2021م بكلية المجتمع بسيئون .



واستمع الوكيل التميمي من عميد كلية المجتمع الأستاذ المساعد عبد القادر الكاف، الى الترتيبات التي تمت من قبل عمادة الكلية لتهيئة الأجواء الملائمة لسير عملية الاختبارات..معرباً عن تمنياته للطلاب التوفيق والنجاح وتحقيق نتائج مشرفه لهم ولأهاليهم ولكل منتسبي الكلية .

واوضح الكاف، أن عدد المتقدمين للاختيارات يبلغ 465 طالبة وطالبة موزعين على سبعة تخصصات علمية في مجالات الطاقة المتجددة والإدارة الصناعية والبرمجة والتبريد والتكييف وإدارة المشاريع والشبكات والإحصاء الصحي .