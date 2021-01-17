الجيش الوطني يسقط طائرة مسيرة في الصفراء بصعدة

واوضح قائد لواء حرب 1 العميد محمد الغنيمي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان وحدة الاستطلاع بقوات الجيش الوطني رصدت عملية اختراق لطائرة مسيرة حاملة لمتفجرات مفخخه كانت تحاول اختراق اجواء المنطقة (الادارية) للجيش الوطني في مديرية الصفراء بصعدة..مشيراً الى ان الدفاعات الجوية للجيش الوطني تمكنت من اسقاط الطائرة وتدميرها.

اسقطت الدفاعات الجوية للجيش الوطني،اليوم، طائرة مسيرة في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة اطلقتها مليشيات الحوثي المدعومة ايرانيا.

محمد يوسف

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