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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يسقط طائرة مسيرة في الصفراء بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
اسقطت الدفاعات الجوية للجيش الوطني،اليوم، طائرة مسيرة في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة اطلقتها مليشيات الحوثي المدعومة ايرانيا.
واوضح قائد لواء حرب 1 العميد محمد الغنيمي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان وحدة الاستطلاع بقوات الجيش الوطني رصدت عملية اختراق لطائرة مسيرة حاملة لمتفجرات مفخخه كانت تحاول اختراق اجواء المنطقة (الادارية) للجيش الوطني في مديرية الصفراء بصعدة..مشيراً الى ان الدفاعات الجوية للجيش الوطني تمكنت من اسقاط الطائرة وتدميرها.
واكد العميد الغنيمي، أن محاولات الميليشيا الحوثية استهداف مناطق الجيش الوطني والمدنيين بالطائرة المسيرة والمقذوفات الثقيلة والمتوسطة تبؤ بالفشل.