اليمن تدين الهجوم الذي تعرضت له مدينة تاجورة شمال جيبوتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دانت الجمهورية اليمنية بشدة الهجوم الذي تعرضت له مدينة تاجورة شمال جيبوتي والذي اسفر عنه استشهاد احد الجنود وإصابة آخرين.



واكدت وزارة الخارجية في بيان ، وقوف الجمهورية اليمنية إلى جانب جمهورية جيبوتي الشقيقة في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب..معبرة عن دعم اليمن الكامل لكل ما تتخذه الحكومة الجيبوتية من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وجددت الوزارة موقف الجمهورية اليمنية الثابت والرافض للتطرف والإرهاب بكافة اشكاله وصوره..معبرة عن خالص تعازيها بهذا المصاب..متمنية لجميع المصابين الشفاء العاجل.