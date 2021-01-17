جيبوتي ترحب بقرار الادارة الامريكية تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

رحب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جيبوتي الشقيقة محمود علي يوسف، بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية..موضحاً أهمية هذه الخطوة في وضع حد لتعنت المليشيات الحوثية، وتهديداتها للأمن والسلم الدوليين.



جاء ذلك خلال لقاءه عبر تقنية الاتصال المرئي مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك والذي تم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات على الساحتين اليمنية والجيبوتية، وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك

حيث عبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين خلال اللقاء عن إدانته الشديدة للهجوم الذي تعرضت له مدينة تاجورة شمال جيبوتي، وأدى إلى استشهاد احد الجنود وإصابة عدد آخرين، مؤكدا وقوف الجمهورية اليمنية إلى جانب جمهورية جيبوتي الشقيقة في مواجهة كافة أشكال العنف و التطرف والإرهاب، وعن دعم بلادنا الكامل لكل ما تتخذه الحكومة الجيبوتية من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، معبرا عن خالص التعازي ومتمنيا لجميع المصابين بالشفاء العاجل.

كما استعرض تفاصيل الحادث الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي، عند عودة الحكومة اليمنية لممارسة مهامها، موضحا أن نتائج التحقيقات قد أثبتت تورط المليشيات الحوثية، مما يعكس السلوك الإجرامي الذي تنتهجه هذه المليشيا الإرهابية.

وثمن الرعاية والتسهيلات التي تقدمها جمهورية جيبوتي لأبناء الجالية اليمنية، داعيا إلى تقديم مزيدا من التسهيلات لمواطني الجمهورية اليمنية الراغبين بدخول الأراضي الجيبوتية، وبما يعكس عمق الروابط الأخوية الصادقة بين حكومتي البلدين و الشعبين الشقيقين.

بدوره جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي إدانته للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي، مقدما التعازي لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى، ومؤكدا موقف بلاده الثابت والداعم لأمن واستقرار ووحدة اليمن.