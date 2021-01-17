وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك ، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) والقائم باعمال المنسق العام للشؤون الانسانية في بلادنا آوكي لوتسما.



جرى خلال اللقاء، مناقشة الجوانب المتصلة بأداء البرنامج الإنمائي لدى بلادنا وجوانب الدعم المقدمة وفقاً للمهام الموجِهة والقائمة على أطر ومعايير العمل الإنساني .

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أهمية الجهود الإنسانية التي يبذلها مكتب البرنامج الإنمائي في بلادنا..مشدداً ضرورة التركيز على الجوانب الإنسانية والخدمية لأنشطتها بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين خاصة في ضل الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي الانقلابية وتأثيرها على المواطنين..مجدداً استعداد الحكومة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتسهيل عمل المنظمات الدولية من العاصمة الموقتة عدن.

من جانبه قدم الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)، التعازي في شهداء وجرحى الحادث الارهابي الذي استهدف مطار عدن اثناء وصول حكومة الكفاءات السياسية..مشيداً بالتعاون والتنسيق بين البرامج الانمائي والقطاعات الحكومية المختلفة..مؤكداً حرص البرنامج الكامل على بذل كافة الجهود الإنسانية للتخفيف من معاناة ابناء الشعب اليمني.