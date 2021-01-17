مقتل 3 مواطنين في حوادث منفصلة بمحافظة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل ثلاثة أشخاص برصاص مسلحين في عدة بلدات بمحافظة إب، وسط اليمن، في ظل الفوضى الأمنية التي تغرق فيها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية.



وقالت مصادر "يمن شباب نت"، إن مديريات "المشنة، ذي السفال، القفر"، شهدت خلال الساعات الماضية 3 حالات قتل في أحدث جرائم جنائية.



وأضافت المصادر أن الشاب "عسكر محمد عسكر الضبياني" قتل برصاص شاب يُدعى "عبدالملك دحان ناصر مبخوت الضبياني"، إثر خلافات شخصية بمديرية المشنة.



وفي مديرية ذي السفال (جنوب) أقدم مسلح يُدعى "عدنان علي سعيد عبدالله فارس" على قتل المجني عليه "محمد عبدالرحمن مرشد ملهي ناصر".



في الأثناء قُتل "مجاهد أحمد علي الورد" برصاص المدعو "دارس احمد مهدي المجنحي" على خلفية جريمة ثأر سابقة.



ومحافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين، من أكثر المحافظات اليمنية التي تشهد جرائم قتل يومية في ظل انتشار واسع للسلاح.

