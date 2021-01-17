الهجرة الدولية ترصد وصول أكثر من 37 ألف مهاجر إفريقي إلى اليمن خلال عام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، أمس، وصول أكثر من 37 ألف مهاجر إفريقي إلى اليمن خلال العام الماضي.



وبينت المنظمة، في تقرير، أن عدد المهاجرين الواصلين لليمن في العام الماضي، بلغ 37.535 مهاجراً، مثل المهاجرون الإثيوبيون العدد الأكبر بنسبة 93 بالمئة، والصوماليون بنسبة 7 بالمئة.

وبحسب المنظمة فإن 94 بالمئة من هؤلاء المهاجرين، أكدوا أنهم متجهون إلى السعودية و6 بالمئة كانت وجهتهم المقصودة هي اليمن.

وخلال العقود الأخيرة، مثلت اليمن ممراً آمناً للمهاجرين من دول القرن الإفريقي، حيث يقصدونها في رحلة شاقة عبر البحر الأحمر، بهدف العمل فيها أو العبور إلى المملكة العربية السعودية