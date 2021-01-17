ضمن مساعي إغلاق القضية.. مليشيات الحوثي تختطف زوج "ختام العشاري" وتلفق لهم تهم كيدية

اختطفت مليشيات الحوثي الانقلابية بمحافظة إب، وسط اليمن، زوج "ختام العشاري" التي قضت متأثرة بالضرب من قبل مسلحي مليشيات الحوثي الشهر الفائت.



وقال مصدر مقرب من أسرة العشاري، إن مسلحين يتبعون مدير أمن العدين المعيّن من الحوثيين "شاكر الشبيبي" قاموا باختطاف "محمد مقبل العشاري" زوج ختام العشاري، أثناء مغادرته مدينة العدين باتجاه مركز المحافظة.



وأضاف إن مسلحي الحوثي اختطفوا "العشاري" ونقلوه إلى إحدى المدارس بمدينة إب، حيث كان ينتظره مراسلي قناتي المسيرة والهوية (الحوثيتين) الذين حاولا تصويره بجوار مجموعة من اسطوانات الغاز بهدف إلصاق تهمة السرقة به.



وأوضح المصدر، أن العشاري حاول الإفلات منهم والفرار لكنهم تمكنوا من اللحاق به والإعتداء عليه ونقله إلى سجن البحث الجنائي بعد تصوير تقارير تلفزيونية كيدية تشير إلى أنه قبض عليه متلبساً بجريمة السرقة.



وأشار المصدر إلى أن ماتم يندرج ضمن أساليب الترهيب والضغوط التي تمارسها مليشيات الحوثي على أسرة الضحية "ختام العشاري" بهدف إنهاء القضية.



ومع نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قضت المواطنة ختام العشاري (25 عاماً) متأثرة بالاعتداء عليها بالضرب المبرح بأيدي عناصر ميليشيات الحوثي في مديرية العدين غرب محافظة إب.



وقال والدها إن عناصر من أمن مليشيات الحوثي في العدين، بقيادة مشرفها المدعو أبو بشار الشبيبي، اقتحموا منزلها فجراً للبحث عن زوجها، وعندما لم يعثروا عليه اعتدوا عليها وأطفالها الأربعة بالضرب الشديد، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى لتفارق الحياة هناك.

