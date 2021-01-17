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مقتل مواطن برصاص مسلحين مجهولين في تريم حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل مواطن برصاص مسلحين مجهولين في تريم حضرموت

الأحد 17 يناير 2021

الخليج 365

قُتل مواطن برصاص مسلحين مجهولين، أمس السبت، في محافظة حضرموت، شرقي اليمن.

 

وبحسب مصادر محلية فإن مواطنًا يدعى ريس يحيى بن كده قُتل برصاص مسلحين مجهولين في منطقة عينات، بمديرية تريم.

 

ووفقًا للمصادر فإن المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة عقب ارتكابهما للجريمة.

 

وشهدت مناطق وادي حضرموت، في الآونة الأخيرة ارتفاعاً في حوادث القتل والاغتيالات في ظل العجز عن تأمين حياة المواطنين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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