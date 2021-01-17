عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صد أكبر هجوم حوثي غرب اليمن ومصرع العشرات

السبت 16 يناير 2021

الخليج 365

تمكنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني من كسر أكبر هجوم للميليشيات الحوثية، اليوم السبت، في مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة، وكبدتها خسائر فادحة.



وأفاد مصدر عسكري أن القوات المشتركة المرابطة في الخطوط الأمامية تصدت لهجوم كبير نفذته ميليشيات الحوثي باتجاه مواقعها في الدريهمي.

وأضاف المصدر أن الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر بشرية كبيرة تمثلت بمصرع العشرات من عناصرها مازالت جثثهم مرمية في خطوط النار، بالإضافة إلى جرح عشرات آخرين.

ووثق فيديو نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة، جانبا من المعارك التي خاضها جنود القوات المشتركة ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وتزايدت مؤخراً وتيرة الهجمات الحوثية في مناطق متفرقة من الحديدة في تصعيد خطير للميليشيات قد يؤدي إلى إفشال الهدنة الأممية المتمثلة باتفاق ستوكهولم.