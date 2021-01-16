شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في وفاة الدكتور عبدالواحد عزيز الزنداني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة، إلى الدكتور صلاح الزنداني وإخوانه، في وفاة والدهم الدكتور عبدالواحد عزيز الزنداني وزير التربية والتعليم سابقاً، والذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني.



وأشاد نائب رئيس الجمهورية في البرقية، إلى مناقب الفقيد وكفاءته وأدواره الوطنية والعلمية التي جسدها طيلة حياته من خلال مختلف المناصب التي شغلها في وزارة التربية والتعليم وفي وزارة التعليم العالي، وإسهاماته البارزة في تطوير المؤسسة التعليمية والأكاديمية.

َوعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد وكافة آل الزنداني، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.