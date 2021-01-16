البحسني يدشّن حملة شاملة لنظافة مدينة المكلا ضمن خطة التدخّلات لتحسين المدينة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، حملة شاملة للنظافة في مدينة المكلا، ضمن خطة التدخلات للسلطة المحلية لتحسين المدينة.



وقام المحافظ بجولة شاملة في أنحاء المدينة، مشاركاً في الحملة، ومطلعاً على أعمال النظافة التي يشارك فيها عمال صندوق النظافة والتحسين ومكتب الأشغال العامة والطرق والعسكريين والأمنيين من منتسبي قيادة المنطقة العسكرية الثانية والأمن العام وطلاب وطالبات المدارس والفرق الشبابية التطوعية.

وتفقّد المحافظ أعمال التحسين الجارية في بعض الجولات والمواقع العامة من خلال إعادة تأهيل الجولات وتشييد المجسمات الجمالية والتشجير وحملة تنظيم الشوارع وإبعاد بساط الباعة المتجوّلين والمفترشين الشوارع العامة وإزالة الأكشاك المخالفة.

وفي سياق الحملة، وجه المحافظ بإغلاق بعض المحال المخالفة وغير الملتزمة بالنظافة والتي تسيء للمظهر العام للمدينة، موجهاً بفرض غرامات على المخالفين، وتنفيذ حملات رقابة وتفتيش دورية على المخالفين، وتوجيه مالكي المحال التجارية على الشوارع العامة بالتنظيف ورفع القمامة عن الشوارع أمام محالهم.

وتنقسم الحملة لشقين الأول ميداني معني بتنظيف وإزالة ونقل المخلفات بأنواعها، حيث كثفت البلدية وصندوق النظافة والأشغال بالتعاون مع طلاب المدراس والأجهزة العسكرية والأمنية والفرق التطوعية، أعمال النظافة العامة وتنظيف الأحياء السكنية والساحات العامة وإزالة ونقل المخلفات باستخدام المعدات المختلفة.

وتمثّل الشق الثاني للحملة في زيارات توعوية للأحياء السكنية وإعلامية، بهدف الحد من ظاهرة الرمي العشوائي للمخلفات وتعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع حول الطرق الصحيحة للتخلص من المخلفات، والتأكيد بأن الحفاظ النظافة العامة مسؤولية مشتركة بين المجتمع والجهات المعنية بإدارة ونقل النفايات بصندوق النظافة والتحسين.

وتأتي هذه الحملة ضمن خطة التدخلات الشاملة التي تقوم بها السلطة المحلية بالمحافظة للحفاظ على النظافة العامة ورفع مستوى الوعي في سبيا أن تظهر مدينة المكلا نظيفة وجميلة.

وحيّ المحافظ، المشاركة الفاعلة لعمّال النظافة ومكتب الأشغال ومنتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية وطلاب وطالبات المدارس والفرق التطوعية، وجميع شرائح المجتمع في هذه الحملة المجتمعية لإظهار وتحسين مدينة المكلا، مشدّداً على الإلتزام بالنظافة وفرض الغرامات على المخالفين.

شارك في أعمال النظافة، وكيل المحافظة للشؤون الفنية رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ الحملة المهندس أمين بارزيق، وأركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، ومدير عام الأشغال العامة والطرق د.محمد باخلعة، ومدير عام صندوق النظافة والتحسين م.فهمي بن شبراق، ومديري المرافق المختصة أعضاء لجنة تنفيذ الحملة.