شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يعزي في وفاة الشخصية التربوية والاجتماعية الأستاذ عبدالعزيز أحمد باحشوان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أصدق التعازي في وفاة الشخصية التربوية والاجتماعية الأستاذ عبدالعزيز أحمد باحشوان.



وأشاد المحافظ بمناقب الفقيد في خدمة المحافظة من خلال عمله القيادي والتربوي والرياضي والاجتماعي، متقدما بالتعازي والمواساة لأولاد الفقيد "أحمد ومازن ونائف وعلا و عمر ومحمد، ولأفراد أسرته وأصدقائه في مديرية الشحر كافة، مبتهلا الى المولى تعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إن لله وانا اليه راجعون.