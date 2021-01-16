شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة التعاون الإسلامي تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية 3 طائرات مفخخة باتجاه السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية ثلاث طائرات دون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة العربية السعودية.



وجدد الامين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين في بيان له، تأييد منظمة التعاون الإسلامي لجميع الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع الأعمال العدائية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة (المفخخة) والزوارق المفخخة المسيرة عن بعد.