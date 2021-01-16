 البحسني يلتقي بالمكلا الفريق الطبي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالمكلا، الفريق الطبي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المشارك في الحملة الطبية التطوعية الأولى للجراحات المتخصصة للأطفال بهيئة مستشفى ابن سيناء بالمكلا، برئاسة الدكتور عبدالوهاب الجباب، استشاري جراحة الاطفال، مدير إدارة البرامج التطوعية بمركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية.



وثمن محافظ حضرموت، جهود الفريق الطبي السعودي، ونجاحه في التخفيف عن أطفال حضرموت والوطن، وشهدت الحملة خدمة 261 طفلا وطفلة تنوعت ما بين إجراء عمليات جراحية، وجراحات في المسالك البولية وجراحات عامة، مشيرا الى ان العمليات الجراحية طالت أطفال العائلات من ذوي الدخل المحدود.

وأشاد المحافظ بمساهمات مركز الملك سلمان الانسانية، في اقامة المخيمات الانسانية التي تعود بالنفع على المرضى من ذوي الدخل المحدود.

بدورهم، أعرب رئيس وأعضاء الفريق الطبي السعودي عن شكرهم لتعاون محافظ حضرموت والجهات ذات العلاقة، وتسهيلاتهم لإنجاح المخيم.