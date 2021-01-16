شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سفير واشنطن لدى أنقرة: العقوبات على تركيا مستمرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال موقع أحوال تركية، إن السفير الأمريكي في أنقرة ديفيد ساترفيلد، أبلغ أعضاء مجلس الأعمال التركي في اجتماع معه السفير الأمريكي أن العقوبات الأمريكية على تركيا، لن تُرفع حسبما الصحافي التركي مراد يتكين.



ونقل يتكين أن السفير الأمريكي أكد في اللقاء بقاء العقوبات طالما أصرت تركيا على نظام إس -400، الروسي، لأن قرار العقوبة صدر عن الكونغرس، وأصبح قانوناً ونفذ مباشرة بعد ثلاثة أسابيع، وأن التجارة غير ممكنة في المجالات الخاضعة للعقوبات، مثل الصناعات الدفاعية