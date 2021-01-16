ندوة علمية توصي بتعزيز اجراءات حماية الاثار بمأرب واستغلالها في الحذب السياحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أوصى المشاركون في الندوة العلمية "مأرب بوابة التاريخ" التي عقدت اليوم في محافظة مأرب، بتعزيز اجراءات الحماية الخاصة بالاثار والمواقع الاثرية من العبث، ورفع مستوى الوعي المجتمعي باهمية هذه الاثار والمعالم الاثرية ودوره في تعزيز الحماية لها من خلال وإقامة دورات ومبادرات توعوية خاصة بهذا الشأن.



وطالب المشاركون في التوصيات الصادرة عن ختام أعمال الندوة التي نظمها صالون نجمة الثقافي، بتبني سياسة متكاملة بين الجهات ذات العلاقة تهدف الی الحفاظ علی المواقع الأثرية والتاريخية بمحافظة مأرب والعمل علی جذب الاستثمارات السياحية اليها .. داعيين مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بتنظيم رحلات مدرسية ميدانية لطلاب المدارس الى المواقع الاثرية المختلفة لتعريفهم بتاريخهم وحضارتهم .

وناقشت الندوة التي شارك فيها عدد من المتخصصين والمهتمين بالشأن التاريخي والثقافي، ثلاث أوراق عمل تناولت الورقة الأولی المقدمة من رئيس قسم التاريخ والسياحة بكلية الآداب جامعة إقليم سبأ الدكتور سالم عبد الغني العلاقة بين السياحة والآثار وأهمية تنمية السياحة الثقافية الداخلية كمورد إقتصادي هام واقامة البنی التحتية لإنعاشها، فيما استعرضت الورقة الثانية المقدمة من نائب عميد كلية الأداب الدكتور سالم محمد حسان تاريخ اليمن والعلاقة بين الممالك في جنوب الجزيرة العربية وشمالها وسيطرة الممالك اليمنية علی طرق التجارة واقامة السدود والقصور والمعابد التي خلدتها الكتب السماوية وكتب التاريخ .

وتطرقت الورقة الثالثة المقدمة من الاستاذ زبن الله سعيد بن جلال الی تاريخ سد مأرب القديم، من حيث الموقع وانظمة الري وتطورها واهم الترميمات التي تمت للسد قديماً وحديثاً.