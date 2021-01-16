شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام دورة تدريبية بمأرب في حوكمة الادارة المحلية والحكم الرشيد والتخطيط التكاملي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أختتمت اليوم بمأرب دورة تدريبية خاصة بمدراء المكاتب الحكومية الخدمية، حول حوكمة الادارة المحلية والحكم الرشيد والتخطيط التكاملي، والتي نظمتها الادارة العامة لبحوث التنمية الادارية والتدريب بالتعاون مع منظمة مساءلة لحقوق الانسان وبدعم من شركاء اليمن في اطار برنامج الاستجابة السريعة.



وهدفت الدورة التي استمرت 6 ايام الى اكساب 17 مشاركا ومشاركة من الادارات العامة في السلطة المحلية بالمحافظة المعلومات والمهارات اللازمة المتعلقة بالحكم الرشيد وتعزيز التخطيط التشاركي والتكاملي بين مختلف المكاتب الخدمية عند تنفيذ المشاريع الخدمية.