انعقاد ورشة عمل خاصة بتطبيق معايير جودة التعليم بلحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

عقد مكتب وزارة التربية و التعليم بمحافظة لحج، اليوم ، ورشة العمل الخاصة بتطبيق معايير جودة التعليم في الواقع الفعلي للعملية العلمية بمناحيها الإدارية و المدرسية و الطلابية بالمحافظة.



وتهدف الورشة ، التي شارك فيها 45 متدرباً و متدربة من مديرِي إدارات مكتب وزارة التربية و التعليم بمحافظة لحج و مديرِي المدارس الثانوية بمديريتي الحَوطَة و تُبَن بالمحافظة ، إلى أهمية التركيز على السمات الشخصية للطالب و تنفيذ عمل البرنامج التدريبي للعاملين في المدارس بمجال الجودة الشاملة في التعليم و ضرورة الربط بين مقاييس الجودة في التعليم و المهارات الحياتية ، و تدريب الإدارات المدرسية على مبادئ الجودة ، و تدريب المعلمين على مهارات تنمية السمات الشخصية السوية للطالب و مراقبة جودة التعليم في مدارس المحافظة.

وأكد مدير مكتب وزارة التربية و التعليم بالمحافظة فهمي بَجاش ، أن الورشة التي تأتي بدعمٍ من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ، تهدف الى إنعاش الدور المحوري الذي يضطلع به قطاع التعليم بالمحافظة من خلال الرفع من مستويات المعارف العلمية المتطورِّة عالمياً.

من جهتها اشارت مديرة إدارة الجودة و الاعتماد المدرسي بمكتب التربية الدكتورة انتصار السقاف، أن الورشة تقع ضمن خطط الإدارة الحديثة المكرَّسة للعام 2021 م..منوِّهة الى التحضير لتنظيم العديد من ورش العمل التأهيلية و الدورات التدريبية الرامية إلى تحسين أوضاع الحقل التعليمي بالمحافظة .