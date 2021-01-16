الكويت والإمارات تدينان إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات مسيرة مفخخة بإتجاه اراضي السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعربت دولتي الكويت والإمارات الشقيقتين عن ادانتهما واستنكارهما الشديدين لإطلاق مليشيا الحوثي عدداً من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه اراضي المملكة العربية السعودية.



وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، بثته وكالة كونا الرسمية، ان استمرار مثل هذه الاعمال الارهابية الجبانة يشكل تحدياً للمجتمع الدولي وإنتهاكات صارخاً لقواعد القانون الدولي وتهديدا لامن واستقرار المملكة والمنطقة وتقويضاً للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لانهاء الصراع في اليمن الامر الذي يستوجب تحركا فوريا للمجتمع الدولي لوضع حد لتلك الاعتداءات.

وجدد البيان التأكيد على تضامن الكويت التام مع السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على امنها واستقرارها.

بدورها، أكدت دولة الإمارات أن أمنها وأمن المملكة كلٌّ لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها، مشيرًا إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، واعتبرته دليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعربت في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بثته وكالة الأنباء الإماراتية، عن تضامنَها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يمس أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.