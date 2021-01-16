وزير الشباب والرياضة يتفقد الأعمال الإضافية في ملعب الشهيد الحبيشي بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وزير الشباب والرياضة نايف البكري، اليوم السبت، الأعمال الأضافية في ملعب الشهيد الحبيشي التاريخي بالعاصمة المؤقتة عدن، وذلك بعد اعادة تأهيله وتعشيب أرضيته .



و اكد الوزير البكري خلال الزيارة ومعه وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع المهندس غسان الزامكي والقائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع المشاريع، محسن بيبك وعدد من مدراء العموم في الوزارة، اهتمام قيادة الوزارة بانجاز الأعمال الاضافية للملعب الذي يعد مرجعاً تاريخياً لكرة القدم والرياضة ومدينة عدن بشكل عام، باعتباره المهد الذي ترعرعت فيه الأجيال الذهبية وأسست لانطلاقة الرياضة على مستوى اليمن..منوهاً بأهمية إعادة تأهيل هذا الصرح الرياضي الكبير .

واشار البكري، إلى أن هناك مشاريع أخرى سيتم افتتاحها وبدء العمل فيها بعدن بينها الصالة الرياضية وملعب نادي الجلاء وملعب نادي الروضة في القلوعة، إلى جانب مشاريع أخرى يجرى تنفيذها في بقية المحافظات مثل ملعب الشهداء في تعز، والاستاد الأولمبي في سيئون.

واكد أن الوزارة تبذل جهودها من خلال التنسيق مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بتنفيذ مشروع الإنارة خلال الفترة القريبة القادمة، بالاضافة الى تركيب شاشة الملعب والصوتيات وغيرها من الاعمال التي ستساهم في ظهور الملعب بصورة أكثر جمالا وتجعله اكثر جاهزية لاستقبال الأحداث الرياضية المختلفة.