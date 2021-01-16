مدير شركة النفط بالمهرة يتكفل بمشاركة نادي خيبل الرياضي في بطولة التايكواندو بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

الخليج 365 - المهرة

أشاد مدير عام شركة النفط اليمنية فرع المهرة المهندس محسن علي بلحاف، بالجهود التي تبذلها الهيئة الإدارية لنادي خيبل من أجل استمرار أنشطة النادي في مختلف الألعاب الرياضية.



جاء ذلك خلال لقائه رئيس نادي خيبل الأستاذ مطر سالم كده وعدد من أعضاء الإدارة للنادي.

واستمع المهندس بلحاف، من قيادة النادي على أهم وأبرز الإنجازات التي حققها النادي خلال الفترة المنصرمة ومشاركات النادي الداخلية والخارجية في مختلف الأنشطة والألعاب، وكذا الصعوبات والمشاكل التي تواجه عمل الإدارة بالنادي .

وأكد المهندس بلحاف على ضرورة الحفاظ على تلك الإنجازات التي تمثل المحافظة والوطن وأهمية الاستعداد الجيد للاستحقاقات القادمة وتطوير الأداء الرياضي في النادي.

وأكد على حرص إدارة فرع الشركة على دعم أنشطة النادي، مثمناً جهود واهتمام السلطة المحلية بالمحافظة ورعاية وتشجيع الشباب وتوجهاتهم المستمرة لذلك لتذليل الصعوبات التي تواجه عمل تلك الإدارات بالأندية الرياضية.

وأعلن بلحاف، اعتماد تكاليف مشاركة في بطولة التايكواندو التي ستقام بالعاصمة الموقتة عدن.

وجرى في اللقاء مناقشة استعداد النادي للمشاركة في البطولة العربية للأندية 39 التي ستقام بمملكة البحرين، وكذا المعسكر التدريبي القادم للنادي .

من جانبه أعرب الأستاذ مطر سالم كده، رئيس نادي خيبل، عن شكره وتقديره لفرع شركة النفط اليمنية متمثلة بالمهندس محسن علي بلحاف، على حسن الاستقبال وكذا الجهود التي تبذلها إدارة الشركة في مختلف المجالات ودعم أنشطة النادي المختلفة ووقوفهم مع النادي وتشجيعهم للشباب والمواهب الرياضية بالمحافظة في كل المراحل.

حضر اللقاء عوض سعيد المهوي الأمين العام للنادي وسالم محمد عكوش الأمين العام المساعد وكذا محمد علي رزق العوبثاني مسؤول العلاقات.