بن عليان يختتم دورة التنمية المهنية "دمج التكنولوجيا بالتعليم" بالغيضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

الخليج 365 - المهرة

اختتم وكيل المحافظة المشرف على قطاع الشيخ صالح عليان، اليوم، الدورة التدريبية التي استهدفت معلمي ثانوية حسان بن ثابت بمديرية الغيضة، برعاية المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، وينفذها مؤسسة "العون- وطيبة- وصلة " تحت إشراف مكتب التربية التعليم بالمحافظة.



وتهدف الدورة الى تنمية قدرات المعلمين وتأهيلهم لمواكبة التطورات والتحديات الالكترونية الحالية على مستوى العالم واللحاق بركب الثورة الحقيقية التي جعلت العالم قرية صغيرة.

وأكد الشيخ صالح عليان على دعم السلطة المحلية لقطاع التربية والتعليم على وجه الخصوص ومثل هذه البرامج والدورات لأنها تأتي بالفائدة على مستوى المحافظة والرقي بالعملية التعليمية وتطويرها.

ودعا الوكيل بن عليان المتدربين الى تطبيق ما تلقوه خلال الدورة الى ارض الواقع.. شاكر المدربين جهود المدربين وإدارة ثانوية حسان ومكتب التربية والتعليم بالمحافظة.

حضر الحفل الختامي الأستاذ محمد سكرون مدير ادارة التعليم العام بمكتب التربية والتعليم بالمحافظة والأستاذ سالم سعيد كلشات مدير ادارة التدريب والتأهيل والأستاذ عامر الفهيدي رئيس قسم التعليم الالكتروني بالمكتب، والاستاذ محمد عبده الاحمدي رئيس قسم التعليم الأهلي.